„Auch das noch“, seufzt so mancher Betroffene. Jetzt in der „Heuschnupfenzeit“ gilt es, noch achtsamer als bisher zu sein. Denn wenn viele Pollen durch die Luft fliegen, infizieren sich mehr Menschen mit dem Coronavirus. Dies verdeutlicht eine aktuelle Studie der Technischen Universität München. Das Tragen von geeigneten Masken sei daher jetzt doppelt wichtig.



Teilweise stiegen die Corona-Infektionszahlen bei einer erhöhten Pollenkonzentration um mehr als 20 Prozent, stellten die Wissenschaftler bei einer Analyse von Pollendaten an 130 Stationen in 31 Ländern auf fünf Kontinenten fest.

Die Studie rät allen Risikogruppen, in den nächsten Monaten die Pollenflugvorhersagen genau zu beachten. Dann gelte es, Staubfiltermasken, also FFP2-Masken, auch dort zu tragen, wo sie nicht behördlich vorgeschrieben sind. Sie tragen dazu bei, Virus und Pollen gleichermaßen von den Atemwegen fernhalten.