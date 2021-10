Die 2017 erstmalig durchgeführte Aktion „Tore gegen Krebs“ zugunsten der Essener Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder hat eine gelungene Fortsetzung gefunden.

Schon seit längerer Zeit lag der Gedanke einer Neuauflage nahe. Vor vier Jahren war die von der SG1 Altendorf/Ruhr initiierte Idee gemeinsam mit dem SV Burgaltendorf durchgeführt worden. An einem kalten und verregneten Tag im Herbst kamen damals über 6.000 Euro an Spenden für die Initiative zusammen. Es war die in diesem Jahr größte Spendenaktion für den Verein, der die Gelder zur Renovierung von Wohnräumen nutzen konnte, in denen Eltern unterkommen, während ihre krebskranke Kinder in Essen behandelt werden. Außerdem konnte die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) an diesem Tag achtzehn neue Stammzellenspender registrieren.

Erfolgreiche Aktion

Der Burgaltendorfer Vorsitzende Martin Neuhaus berichtete: „Eine solche erfolgreiche Aktion, gepaart mit dem doch verhältnismäßig geringen Aufwand, schrie schon längere Zeit nach einer Wiederholung. Es fand sich nur niemand, der die Dinge in die Hand nahm. Die Pandemie stellte uns auch ein Bein. In diesem Sommer machten wir aber den ersten Schritt und stimmten uns mit der SG 1 und den für diese Aktion neu dazugewonnenen Handballern der SG Überruhr ab.“

Dann war es endlich soweit. In einem ähnlichen Rahmen wie vor vier Jahren traf man sich am Sportplatz An der Windmühle. Jeder Gast durfte einen Betrag pro geworfenem oder geschossenem Tor spenden. Neuhaus ergänzte: „Da zu erwarten war, dass viele Tore fallen, durfte der Betrag natürlich gedeckelt werden.“ Darüber hinaus lockte ein Tippspiel: wieviel Tore werden genau erzielt? Für Speisen und Getränke war wie immer bestens gesorgt. Martin Neuhaus durfte eine große Zahl von Sportlern und Zuschauern begrüßen: „Bei regem Kommen und Gehen hatten wir ständig an die 200 Personen auf der Anlage, alle haben sich sehr wohl gefühlt bei uns. Dafür sorgten unsere vielen ehrenamtlichen Helfer.“

Nachwuchs spielte Chaos-Ball

Zunächst spielten die E-Jugendlichen des SV Burgaltendorf und der SG Überruhr Chaos-Ball. Auf gleich vier Tore wurde zugleich Handball und Fußball gespielt. Ein fröhliches Durcheinander begann, der Unparteiische Waldemar Kowollik hatte seine liebe Mühe, die Übersicht zu behalten. Am Ende hatten die Kleinen den Mann in Schwarz doch gefoppt. Irgendwie war ihm durchgegangen, dass die Jungs und Mädels ganz kreativ vier Drittel gespielt hatten.

Nun begannen die Spiele der Erwachsenen. Es traten die SG Überruhr, der SV Burgaltendorf und die SG 1 Burgaltendorf / Kupferdreh gegeneinander an für die gute Sache. Zunächst spielten die drei Teams Fußball, und zwar Jeder gegen Jeden. Danach wurde nach gleichem Modus Handball gespielt. Schon im Vorhinein war der erste Spenden-Tausender gesichert, denn die alten Herren des SV Burgaltendorf gaben 500 Euro und die 3. Mannschaft 300 Euro, dazu kam eine Firmenspende.

Spenden für Kinder

Am Ende waren insgesamt 123 Tore für den guten Zweck gefallen und alle Barspenden sowie Spendenzettel eingesammelt. Martin Neuhaus wies darauf hin, dass es nun rund zwei Wochen dauern werde, bis das exakte Spendenaufkommen ermittelt sei, zumal noch weitere Zuwendungen angekündigt wurden: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Ergebnis von 2017 deutlich übertreffen werden. Wegen des guten Wetters waren diesmal viel mehr Leute da und es sind auch mehr Tore gefallen. Es war eine klasse Aktion.“

Alle Spendeneinnahmen gehen an die Essener Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder, welche auch Spendenquittungen ausstellt. Wer nicht vor Ort sein konnte und trotzdem Gutes tun möchte, der kann auf das Konto der Elterninitiative mit der IBAN DE06 3605 0105 0001 9551 11 spenden unter dem Stichwort „Tore gegen Krebs“. Weitere Infos sind unter www.krebskranke-kinder-essen.de zu erhalten.