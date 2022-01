Am Mittwoch, 12. Januar um 20:15 Uhr, berichtet die Fernsehsendung Aktenzeichen XY im ZDF über einen Raubüberfall mit Schusswaffe auf einen Discounter an der Frohnhauser Straße.

Unter Vorhalt einer Schusswaffe verlangte der maskierte Räuber am 23. Oktober 2021 gegen 21.45 Uhr von der Kassiererin Geld. Mit seiner Beute, einer Geldkassette, flüchtete der Mann aus dem Geschäft auf die Frohnhauser Straße in Richtung Mülheim. Dabei hielt er die Geldkassette unter dem Arm.

Auf Höhe einer Gaststätte an der Kieler Straße wechselte der Räuber die Straßenseite und stieg dann in ein, in zweiter Reihe wartendes graues Kleinfahrzeug, in dem ein Komplize bereits wartete. Die beiden fuhren in Richtung Mülheim davon.

Der Mann soll zwischen 170 und 180 cm groß und zirka 35 bis 40 Jahre alt sein. Er trug einen dunklen, langärmligen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose sowie eine blaue Einwegmaske.

Zeugin erkannte mutmaßlichen Räuber

Einige Wochen später erblickte eine Zeugin den mutmaßlichen Räuber erneut vor dem Supermarkt, der Mann konnte jedoch vor Eintreffen der alarmierten Polizisten fliehen. Hinweise nimmt der Ermittler des Raubkommissariats weiterhin unter Tel. 0201/8290 entgegen.