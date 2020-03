Wenn die Grenzen unpassierbar sind und sogar Ausgangsbeschränkungen drohen, kann man entweder den Kopf in den Sand stecken (wo eigentlich?), oder man kann träumen. Wir haben uns für Letzteres entschieden und laden alle ein, uns auf der "Lokalkompass-Länderreise" zu begleiten.

Was das ist? Wir, die Redakteure der WVW/ORA, wollen gemeinsam mit der Community auf Weltreise gehen. Dazu stellen wir ganz unterschiedliche Reiseziele vor. Ob Fernreise oder Ziele in Deutschland, ob Pauschalreise oder Individualtour, alles ist dabei. Auch die Berichte unterscheiden sich: Von persönlichen Erfahrungen werdet ihr ebenso lesen wie Wissenswertes über das jeweilige Land erfahren, garniert mit teils atemberaubenden Bildern, Gewinnspielen und vielem mehr.

Und ihr, liebe BürgerReporter, seid natürlich eingeladen, euch zu beteiligen. Geht mit uns auf die virtuelle Reise und steuert auch selbst Reiseberichte bei. Beachtet dabei bitte, das Tag "Lokalkompass-Länderreise" zu verwenden, damit wir eure Berichte mit in der Reiseroute einplanen können!

Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Bleibt gesund.